Fransa'da 'eşcinsel' evlilik gerginliği!

Fransa, eşcinsel evliliğine karşı olan Katolik lobisinin 13 Ocak Pazar günü Paris'te düzenleyeceği mitinge kilitlendi. Kilisesi'nin yanı sıra aşırı sağcı ve muhafazakar kuruluşların da desteklediği eyleme on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Mayıs 2012'de seçilen soyalist cumhurbaşkanı François Hollande'ın seçim vaatleri arasında yer alan "eşcinsel evlilik" ile ilgili yasal düzenlemenin parlamento gündemine gelmesine günler kala Katolik Kilisesi sokağa iniyor.

Bakanlar Kurulu'nca geçen Kasım ayında kabul edilen yasa tasarısı 29 Ocak'tan itibaren Fransız Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak.



'Geleneksel aile ve değerlerin savunulması'



Kilise, muhafazakar kuruluşların da desteği ve "geleneksel aile ve değerlerin savunulması" adına on binleri sokağa dökerek iktidar partisine baskı yapmaya çalışacak.

Göstericilerin arasında çok sayıda piskopos ve papazın da bulunacağı belirtiliyor. Katolik Kilisesi'nin dışında ülkedeki Müslüman ve Musevi kuruluşları da eşcinsel evliliğine karşı çıktıklarını duyurdular.



Resmi heyet gönderilecek



Aşırı sağcı Milli Cephe (FN) partisi içinde "gay lobisi" tartışması yaşanıyor. Partinin radikal kanadı, başkan Marine Le Pen'i parti içindeki "gay lobisine boyun eğmekle" suçluyor. Partinin yasa tasarısına karşı düzenlenecek eyleme resmi bir heyet göndereceği açıklandı.

Yasa tasarısı kapsamındaki tartışmalar Fransa'da 19'uncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana laikler ile Katolik Kilisesi arasında devam eden toplumsal vizyon tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

1789'da gerçekleşen Fransız Devrimi okullarda Katolik eğitim tekeline son vermiş, 1850 yılında Kilises'nin baskısıyla kabul edilen ve eğitim alanında devlet tekeline son veren yasaya rağmen cumhuriyetçiler 1881 yılında "laik okul" kavramını yaratmış ve uygulamaya koymuştu.



'Evlat' edinebilecekler



Sosyalist hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, eşcinsel çiftlere evlenmenin dışında evlat edinebilmenin yolunu da açıyor. Fakat eşcinsel haklarını koruma derneklerinin taleplerinin aksine, bu çiftlere yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olma hakkı tanımıyor.

Fransız "Gay ve Lezbiyen Ebeveynler Derneği" verilerine göre, bugün Fransa'da yaklaşık 300 bin çocuk eşcinsel bir aile içinde büyüyor. Fransa'nın 65 milyon olan nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sı da kendisini "eşcinsel" olarak tanımlıyor.

Eşcinsel evliliğini savunanlar, "hak eşitliği, bireysel özgürlük, dinin yaşam biçimine karışmaması, değişen toplumsal yapı ve sadece anne ve babadan oluşmayan aile" gibi kavramları öne sürerken, karşı olanlar; "çocuğun korunması ve boşanmalarla zedelenen doğal düzenin ve klasik aile yapısının muhafaza edilmesi" gibi tezleri gündeme getirdi.



Eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi Fransa'yı ikiye böldü



Fransa'da son gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları halkın yüzde 54'ünün eşcinsel evliliğine sıcak baktığını gösterdi. Fakat eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi fikri Fransız toplumunu ikiye böldü.

CSA Enstitüsü'nün verilerine göre, halkın yüzde 48'i eşcinsellerin evlat edinebilmelerini istemezken, yüzde 44'ü bu fikri benimsediğini söylüyor.

Eşcinsel evliliğine taraf olan kuruluşların, Katolik lobisine misilleme olarak 27 Ocak'ta Paris'te büyük bir gösteri düzenleyeceği belirtildi.