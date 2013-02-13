Fransa'da eşcinsel evliliğe onay

Fransa meclisinin alt kanadı, eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısını onayladı.

Fransa meclisinin alt kanadı Ulusal Meclis, eşcinsel evliliğe ve eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesine izin veren yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te, 229'a karşı 329 oyla kabul edildi.

Fransa meclisi ay başında, eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısının en önemli maddesini oylayarak kabul etmişti.

Fransa'da geniş yankı uyandıran tasarının birinci maddesi için 249 milletvekili "evet", 97 milletvekili "hayır" oyu kullanmıştı.

Yasa tasarısının birinci maddesinde, "evlilik, iki farklı cinsiyet ve iki aynı cinsiyet arasında gerçekleşebilir" ifadesi yer alıyor. Tasarısının meclis genel kurulunda tamamen oylanmasının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Muhalefet tasarıyı engellemek için 5 bin değişiklik önergesi sunmuştu.

Tasarının tamamının mecliste oylanmasının ardından yasalaşması için senatoda da oylanması gerekiyor.

Yasa tasarısının diğer önemli maddesini, eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı tanıyan maddesi oluşturuyor.

Son anketler, eşcinsel evliliğine izin verilmesini destekleyenlerin oranının yüzde 59 oranında olduğunu ortaya koyarken, yine eşcinsel çiftlerin evlatlık edinmesine onay verenlerin oranın ise sadece yüzde 40 olduğunu gösteriyor.

Sol siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle yasa tasarısını savunanlar geçen pazar günü başkentte yaklaşık 400 bin kişinin katılımıyla büyük bir gösteri düzenlemişti.

Fransa'da merkez sağ partiler ve kilise, eşcinsel evliliğe şiddetle karşı çıkıyor. Parlamentonun 115 üyesi, yasa teklifinin referanduma götürülmesi konusunda önerge sunmuştu.

Eşcinsel evlilik karşıtlarının 13 Ocak'ta başkent Paris'te düzenlediği gösteriye ise polise göre 380 bin, protestoyu düzenleyenlere göre 800 bin kişi katılmıştı.

Eşcinsel evlilik Avrupa'da 10 ülkede kabul ediliyor.