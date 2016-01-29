Fransa’da 'Ermeni soykırımını inkâr yasası' yeniden masada

Fransa Cumhurbaşkanı Fraçois Hollande ‘Ermeni soykırımı inkârı ceza yasası' hazırlık çalışmaları için, insan hakları mahkemesi eski Başkan'ı Jean-Paul Costa'yı görevlendirdi.

Sputnik’in haberine göre Ermeni derneklerinden oluşan ve yöneticiliğini Ara Toranian'ın yaptığı Ermeni Dernekleri Koordinasyon Kurulu geleneksel yemeğine katılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yaptığı konuşmada ‘Ermeni soykırımını inkâra ceza' uygulanmasını ön gören yasa tasarısını yeniden gündeme getirdi.

Fransa Anayasa Konseyi tarafından Şubat 2012 tarihinde iptal edilen ‘Ermeni soykırımını inkâr ceza yasası'nın biraz acele yapılmış olabileceğini düşündüğünü, böyle bir yasanın Anayasa Konseyi kararı doğrultusunda bir daha sansürlemeyecek şekilde tekrar düşünülmesi gerektiğine karar verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Hollande, böyle bir yasanın uygun şekilde tekrar yapılabilmesi için hazırlık çalışmasını İnsan Hakları Mahkemesi eski Başkan'ı Jean-Paul Costa'yı görevlendirdiğini söyledi.

Düşünülenin tersine bu konuda ‘ısrarcı' davranmadığını söyleyen François Hollande, her zaman Ermenistan ve Türkiye'nin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.