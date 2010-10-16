Fransa'da 'emeklilik yaşı' protestoları sürüyor

T24 - Fransa hükümetinin emeklilik yaşını yükseltme planlarına karşı kitle protestoları sürüyor.

Altı haftadan az bir zaman içinde yapılan beşinci protestolara binlerce öğrencinin katılması bekleniyor.

Protesto ve grevler serisini tetikleyen adım, Sarkozy yönetiminin minimum emeklilik yaşını 60'dan 62'ye, tam devlet emeklilik maaşı alınabilecek yaşı da 65'ten 67'ye çıkarma planları oldu.

Geçtiğimiz salı günü yapılan gösterilerde, polise göre, bir milyonu aşkın kişi sokaklara döküldü.

Sendikalar ise bu rakamın üç buçuk milyon civarında olduğunu söylüyor.

Önümüzdeki salı günü de protestolar yapılacak.

Grevler yüzünden ülkenin petrol rafineri ve depolarının büyük kısmı kapanmış durumda.

Paris'in ana havaalanlarına petrol taşıyan boru hattı da kapatıldı.

Yetkililer yeterli petrol stoğu olduğunu söylüyor.

Fransız hükümeti petrol sıkıntısı yaşanmayacağı konusunda kamuoyunu sakinleştirmeye çalışırken, ülkenin bazı bölgelerinde yüksek miktarda petrol stoğu yapıldığı haberleri ulaşıyor.

Petrol dağıtım şirketleri de hükümetin elindeki stoklara ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.

Grevin etkisiyle faliyetleri aksayan petrol rafinerilerinin bir an önce normal işleyişlerine dönmemeleri durumunda ciddi sıkıntıların yaşanabileceği öngörülüyor.

Ülkedeki 12 petrol rafinerisinden 11'i grevlerden etkilenmekte.

Petrol dağıtım şirketleri, rafinerilere ulaşımı bloke eden eylemcilere müdahale edilmesi çağrısında bulundular.



