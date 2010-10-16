T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da 'emeklilik yaşı' protestoları sürüyor

Fransa hükümetinin emeklilik yaşını yükseltme planlarına karşı kitle protestoları sürüyor.

16 Ekim 2010 03:00

T24 - Fransa hükümetinin emeklilik yaşını yükseltme planlarına karşı kitle protestoları sürüyor.

Altı haftadan az bir zaman içinde yapılan beşinci protestolara binlerce öğrencinin katılması bekleniyor.

Protesto ve grevler serisini tetikleyen adım, Sarkozy yönetiminin minimum emeklilik yaşını 60'dan 62'ye, tam devlet emeklilik maaşı alınabilecek yaşı da 65'ten 67'ye çıkarma planları oldu.

Geçtiğimiz salı günü yapılan gösterilerde, polise göre, bir milyonu aşkın kişi sokaklara döküldü.

Sendikalar ise bu rakamın üç buçuk milyon civarında olduğunu söylüyor.

Önümüzdeki salı günü de protestolar yapılacak.

Grevler yüzünden ülkenin petrol rafineri ve depolarının büyük kısmı kapanmış durumda.

Paris'in ana havaalanlarına petrol taşıyan boru hattı da kapatıldı.

Yetkililer yeterli petrol stoğu olduğunu söylüyor.

Fransız hükümeti petrol sıkıntısı yaşanmayacağı konusunda kamuoyunu sakinleştirmeye çalışırken, ülkenin bazı bölgelerinde yüksek miktarda petrol stoğu yapıldığı haberleri ulaşıyor.

Petrol dağıtım şirketleri de hükümetin elindeki stoklara ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.

Grevin etkisiyle faliyetleri aksayan petrol rafinerilerinin bir an önce normal işleyişlerine dönmemeleri durumunda ciddi sıkıntıların yaşanabileceği öngörülüyor.

Ülkedeki 12 petrol rafinerisinden 11'i grevlerden etkilenmekte.

Petrol dağıtım şirketleri, rafinerilere ulaşımı bloke eden eylemcilere müdahale edilmesi çağrısında bulundular.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24