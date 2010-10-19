Fransa'da emeklilik reformuna karşı altıncı genel grev!

T24 - Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin emeklilik yaşını yükseltme girişimini protesto eden bir milyondan fazla kişi altıncı genel grev ve protesto dalgası için sokağa çıktı.



Resmi rakamlara göre bir milyondan fazla Fransız sokaklardaydı



Grevler nedeniyle ülkede 4,000 benzin istasyonu işlemez hale geldi ve gösterilerde protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı.



Lyon'da bazı dükkanlar yağmalanırken, Paris banliyölerinde de araçlar ateşe verildi.



Tasarıya karşı çıkan petrol rafinerilerindeki işçilerin başlattığı grev, ülkede yakıt sıkıntısına yol açarken, yine demiryolları işçilerinin grevi ulaşımı sekteye uğratıyor.



Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu protesto amacıyla yapılan grevlerin dağıtımı aksatması nedeniyle yaklaşık 1500 istasyon yakıtsız kaldı. Bazı istasyonların da kapanmak üzere olduğu bildiriliyor.



12 petrol rafinerisinde çalışanların bir haftadır grevde olması ve eylemcilerin depolardan tankerlerin çıkmasını engellemesi nedeniyle birçok istasyona yakıt verilemiyor. Eylemden her dört istasyondan birinin etkilendiği belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy protestolara rağmen, emeklilik reformunda ısrarlı.



Mecliste daha önce kabul edilen reform tasarısının yarın Senatoda oylanması bekleniyor.



Protestolar ülkede istasyonların yakıtsız kalmasına yol açtı.



Emeklilik yaşının 2018'e kadar 60'tan 62'ye çıkarılmasını öngören tasarı, daha önce parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilmişti.





Yakıt sıkıntısı



Fransa genelindeki 12 bin benzin istasyonundan tam olarak kaçının eylemlerden etkilendiği bilinmiyor. Ancak Exxon Mobil petrol şirketi, durumu "kritik" olarak niteledi.



Şirketin bir sözcüsü başkent Paris ya da Nantes bölgesinde dizel yakıt bulmanın kolay olmadığını söyledi.



Ülkenin kuzey-batı bölgelerinde de ciddi yakıt sıkıntısının baş gösterdiği açıklanırken, Uluslararası Enerji Ajansı, Fransa'nın acil durumlar için tuttuğu petrol rezervlerini kullanmaya başladığını duyurdu.



Hükümete göre, Fransa’nın 3 aylık yakıt rezervi var.



Halkın paniğe kapılarak benzin istasyonlarına hücum etmesi nedeniyle geçen hafta satışlar yüzde 50 oranında artmıştı.





