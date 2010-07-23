Fransa'da Dünya Kupası krizi boyut değiştirdi

T24 - Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya kupasında Fransız yıldız Nicolas Anelka ile Fransa milli takımının eski Raymonda Domenech'e hakaret etmesi ardından başlayan süreç sonucunda Fransa Futbol Federasyonu, şampiyonaya katılan 23 kişilik kadronun tamamını, 11 Ağustos'ta Norveç ile oynanacak dostluk maçı kadrosuna almayarak cezalandırdı.



Fransa Milli Takımı'nın 2010 Güney Afrika kadrosundaki 23 futbolcunun tamamı, 11 Ağustos'ta Norveç'le oynanacak olan dostluk maçı kadrosuna teknik direktör Laurent Blanc'ın ricası üzerine kadroya çağrılmadı.



Fransa Futbol Federasyonu'nun kararı ardından Fransa'nın eski yıldızlarından yeni teknik direktörü Blanc, "Güney Afrika'da hiç bir şey olmamış gibi davrananamam" dedi.



BBC'nin haberine göre olaylar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle üzüldüğünü dile getiren Blanc, "Yaşananları düşüncelerin ve analizlerimle bütünleştireceğim. Her zaman ve sadece sportif yaşantımla sınırlı olmayan prensiplerim ve ahlâk kurallarım var. Değişmediler, değişmeyecekler" dedi.



Güney Afrika'dan bu yana süren kriz yeni bir boyut kazanırken geçici olarak kadro dışı bırakılan 23 futbolcudan herhangi birisi Blanc'ın kadrosunda yer bulabilmek için, Euro 2012 elemelerinde 3 Eylül'de Fransa'da oynanacak Beyaz Rusya maçını beklemek durumunda kalacak.





Domenech'e hakaret eden Anelka Fransa'ya gönderildi





Fransa'nın gruptaki Meksika maçında oyundan alınmasına kızması ve sonraki gün antremanda teknik direktör Raymonda Domenech ile tartışması ve Domeneh'e hakaret etmesi ardından Nicolas Anelka evine gönderilmişti.



Bu kararın üzerine oyuncular hiçbir bir sonraki antremana çıkmamış, Domenech yaşananlarla ilgili son derece sert eleştirler yapmış, oyuncularına "aptallar" diye çıkışmıştı.





Domenech'ten istifa





Fransa'nın ilk turda elenmesi, Fransa Federasyon Başkanı'nın ve Raymond Domenech'in istifasına neden olmuştu.



Sarkozy'nin takımın ülkeye dönüşü ardından Thierry Henry ile görüşmesi ve Fransız siyasilerin açıklamaları üzerine FIFA, futbola siyaset bulaştırmaması için Fransa'yı uyarmıştı.





