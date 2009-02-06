Fransa’da dış açık rekor kırdı

Fransa'da dış ticaret açığı 2008 yılında rekor seviyede artarak 55,7 milyar Euro’ya ulaştı.



Fransa'da 2007 yılında dış ticaret açığı 40,5 milyar Euro olarak gerçekleşmişti.



Dış Ticaret Bakanı Anne Marie Idrac, "tarihi bir kriz döneminde, dış ticaret açığı da tarihi bir rekora ulaştı"dedi. Fransız bakan, yaz aylarına kadar yüksek seyreden enerji fiyatlarının, dış ticaret açığında önemli rol oynadığını belirtti.



Fransa'da geçen yılki ihracat 409,6 milyar Avro, ithalat ise 464,3 milyar Euro olarak gerçekleşti.



Küresel kriz ile birlikte Fransa'nın gayri safi milli hasılasının yüzde 1,9 düşmesi bekleniyor.

