T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fransa’da dış açık rekor kırdı

Fransa'da dış ticaret açığı 2008 yılında rekor seviyede artarak 55,7 milyar Euro’ya ulaştı.

06 Şubat 2009 02:00

Fransa'da dış ticaret açığı 2008 yılında rekor seviyede artarak 55,7 milyar Euro’ya ulaştı.

Fransa'da 2007 yılında dış ticaret açığı 40,5 milyar Euro olarak gerçekleşmişti.

Dış Ticaret Bakanı Anne Marie Idrac, "tarihi bir kriz döneminde, dış ticaret açığı da tarihi bir rekora ulaştı"dedi. Fransız bakan, yaz aylarına kadar yüksek seyreden enerji fiyatlarının, dış ticaret açığında önemli rol oynadığını belirtti.

Fransa'da geçen yılki ihracat 409,6 milyar Avro, ithalat ise 464,3 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Küresel kriz ile birlikte Fransa'nın gayri safi milli hasılasının yüzde 1,9 düşmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24