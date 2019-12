Fransa'da dinsel ayrımcılık

T24- ABD’nin Stanford Üniversitesi ile Paris-Sorbonne Üniversite’nde çalışan bir grup akademisyenin yaptığı araştırma, Fransa'da yaşayan Müslümanların, Hristiyanlara kıyasla iş bulma oranlarının daha düşük olduğunu gösterdi.



Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, araştırma sonuçlarına göre Hrıstiyan bir Fransızın Müslüman bir Fransıza oranla iş bulma şansı 2,5 kat daha fazla. Hrıstiyan dininden olanların gelirleri de Müslümanlara oranla yüzde 15 daha yüksek.

Araştırma ABD’nin Stanford Üniversitesi ile Paris-Sorbonne Üniversite’nde çalışan bir grup akademisyen tarafından Fransız-Amerikan Vakfı (French-American Foundation) ve Paris Siyasal Bilimler Okulu (SciencesPo) için “şans eşitliği” teması kapsamında gerçekleştirildi.

Aynı nitelikteki CV'lere farklı yanıtlar

Araştırmacılar, Fransa’da iş dünyasında Müslümanların ayrımcılıktan mağdur olduklarına dair iddiaları gözlemlemek üzere, Senegal kökenli iki hayali aday yaratarak yüzlerce şirkete iş başvurusunda bulundu. Her ikisi de Fransız vatandaşı ve 24 yaşında olan hayali adaylardan birine, Hrıstiyan kimliğini ön plana çıkaran “Marie”, diğerine ise Müslüman kimliğini gösteren “Hatice” ismi verildi. Adayların her ikisinin özgeçmiş belgesinde Lyon kentinde yaşadıkları, bekâr ve motorlu taşıt ehliyeti sahibi oldukları not edildi. Araştırmacılar, her iki hayali aday için aynı diploma (muhasebeci) ve mesleki deneyimleri de kullandı. Tek fark olarak, bilinçlice, Marie’nin daha önce Katolik Yardım Kuruluşu’nda (Secours Catholique), Hatice'nin ise İslami Yardım Kuruluşu’nda (Secours Islamique) çalışmış oldukları not edildi.

Aynı tarihte, çok sayıda şirkete gönderilen bu hayali CV’lere gelen yanıtlar ise aynı olmadı. Hrıstiyan aday “Marie” Müslüman aday “Hatice”den 2,5 kat daha fazla iş görüşmesi randevusu aldı. Marie’ye gelen 100 olumlu yanıta karşılık, Hatice sadece 38 olumlu yanıt alabildi. Araştırmanın analiz bölümünde bu durumun dinsel ayrımcılıktan kaynaklandığı kaydediliyor.

Müslüman göçmenler daha yoksul

Araştırma, Fransa’da yaşayan Müslüman göçmenlerin, Hrıstiyan göçmenlere oranla daha yoksul olduğunu da gösteriyor. Fransız vatandaşı olsunlar ya da olmasınlar, Müslümanların aylık gelirlerinin Hrıstiyanlara oranla 400 euro daha az olduğunun altı çiziliyor.

Fransa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık konusunda CSA kamuoyu araştırmaları kurumu tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir anket, halkın sadece yüzde 54’ünün İslam dinini “toplumsal yaşamla bağdaşık” gördüğünü göstermiş, bu oranın Musevilik için yüzde 75, Katolik inancı için yüzde 82 olduğu belirtilmişti. IFOP kamuoyu araştırmaları kurumunun Müslümanların ibadet mekânları konusundaki bir diğer anket ise Fransa’da halkın sadece yüzde 19’unun ülkede cami inşasına olumlu baktığını ortaya koymuştu.

Fransa, topraklarında en kalabalık Müslüman nüfusu barındıran Avrupa ve Batı ülkesi olma özelliğine sahip. Ülkede 5 milyonu aşkın Müslüman’ın yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların ezici çoğunluğunu Cezayirliler (yüzde 41), Faslılar (yüzde 32) ve Tunuslular (yüzde 12) oluşturuyor. Bu Müslümanları sırasıyla Türkler (yüzde 7), Malililer (yüzde 2) ve Senegalliler (yüzde 2) izliyor.