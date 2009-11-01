Fransa'da 'derin devlet' konuştu

Eski İçişleri Bakanı Pasqua, ‘Angolagate’ skandalından mahkûm olunca eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve öteki üst düzey yöneticilerin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye başladı.



Afrika ülkelerinden Angola’ya 1990’lardaki iç savaşta yasadışı silah satışıyla ilgili olarak “Angolagate Skandalı” davasında ikisi tecilli 3 yıl hapis ve 100 bin euro para cezasına çarptırılan Fransız siyasetinin son 40 yılının ağır topu, “derin devlet” lakaplı eski İçişleri Bakanı Charles Pasqua, “Başıma bela sarmak istediler, belalarını bulacaklar” diyerek konuşmaya başladı bile. Hakkında “Fransız derin devletiyle ilgili çok şey biliyor” iddiaları bulunan Pasqua, “Journal du Dimanche” gazetesine verdiği demeçte, aynı davadan gıyabında 6 yıla mahkûm olan, Rus asıllı, Angola, İsrail, Fransız ve Kanada uyruklu milyarder işadamı Arkadi Gaydamak’ın eski bir KGB ajanı olduğunu ve Yugoslavya savaşı sırasında Sırplara esir düşen iki Fransız pilotun kurtarılmasına aracılık ettiğini anlattı.



2 pilot için fidye



Charles Pasqua, “1995 sonunda bizim pilotları kurtarmak üzere o zamanki Cumhurbaşkanı Jacques Chirac örtülü ödenekten 900 bin frank çıkarttı. Parayı aynı tarihte cumhurbaşkanı genel sekreteri olan Dominique de Villepin bana kendi elleriyle teslim etti” dedi. Charles Pasqua, işadamı Gaydamak’a Fransız ulusal liyakat madalyası verdirilmesini sağladığı ve bunu 2002’deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak üzere kurmayı planladığı Avrupa Birliği (AB) karşıtı yeni partiye bağış karşılığı yaptığı gerekçesiyle “nüfuz ticareti” suçundan mahkûm olmuştu.



Kendisini “savaşçı hayvan” olarak tanımlayan ve “Başıma bela sarmak istediler, belalarını bulacaklar” diyen 83 yaşındaki Pasqua, elinde önemli dosyalar ve emrinde hâlâ faal istihbarat ağları bulunduğu yolundaki söylentileri “yakıştırma” olarak niteledi. Pasqua, “Kimse korkmasın, öyle elimde dosya filan yok” dedi. Yargının aşırı yavaş işlediğinden yakınan Pasqua, “Mahkemelerde sürünmemde Chirac’ın rolü var mı bilmiyorum, ama başım 2002’de karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya karar verdiğim gün ağrımaya başladı” diye konuştu.