Fransa’da deplasmanda kazanan yok





Fransa Ligi'de yedinci hafta ev sahiplerinin üstünlüğüyle tamamlandı. Marsilya ve Lorient deplasmanda puan almayı başaran takımlar olurken Auxerre, Caen, Lyon ve Rennes evinde kazanmayı bildi.







Caen ve Auxerre rahat kazandı



Auxerre, evinde konuk ettiği Le Havre’yi Coulibaly'nin 26. dakikada, Jelen’in 49. dakikada ve Kajlenberg’in 82. dakikalarda atığı gollerle 3-0 yendi. Caen ise, ligin yeni ve pek çok eksiği bulunan ekibi Nantes’i aynı skorla 3-0 yenerek eli boş gönderdi.



Lider Lyon kazandı, rakibi Marsilya berabere kaldı



Bu sene "Rakibi olur mu?" diye düşünülen Lyon, Fransa’da rakipsiz olduğunu kanıtlarcasına yine liderlik koltuğuna oturdu. Bu hafta da evinde konuk ettiği Nancy’i 2-1’lik skorla geçen Lyon, hafta arasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başladı. Gerets yönetimindeki Marsilya ise Le Mans deplasmanında ligdeki üst üste üçüncü beraberliğini alarak haftayı yine bir puanla kapattı ve lider Lyon’la arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.



Rennes galip Sochaux ise yine kazanamadı



Rennes, Nice ile evinde oynadığı maçı 1-0 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetine imza attı. Kadrosunda Türkiye Milli Takımı'nın forvetini bulunduran Sochaux, Ayew’in golüyle Lorient karşısında yenik duruma düştü. Sochaux, bu gole Mevlüt’le karşılık vermesine rağmen başka gol atamayınca yedinci haftayı da galibiyetsiz kaptı.



Fransa Ligi’nde şu ana kadar oynanan maçlarda alınan skorlar ise şöyle:



Auxerre 3-0 Le Havre



Caen 3-0 Nantes



Le Mans 1-1 Marsilya



Lyon 2-1 Nancy



Rennes 1-0 Nice



Sochaux 1-1 Lorient



