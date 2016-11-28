Fransa'da Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı Fillon oldu

Fransa'da ilk turu geçen hafta yapılan ve 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçiler Partisi cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ön seçim bugün yapıldı. Fransa saati ile 20.00'de kapanan seçim sandıklarından çıkan ve kesin olmayan sonuçlara göre François Fillon seçimi kazandı.

Rakibi Alain Juppe'ye yüzde 60 - yüzde 40 gibi bir sonuçla fark atan François Fillon, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde başbakanlık yapmıştı.

Türkiye'ye mesafeli olduğu bilinen François Fillon'un 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa başbakan olarak Cumhuriyetçiler Marsilya milletvekili Valerie Boyer'i değerlendirmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Marsilya milletvekili ve "Loi Boyer" diye tanınan Valerie Boyer, 'Ermeni soykırımı' inkarına ceza yasasının raportörü idi, Boyer yasası 2012 yılında Fransa anayasa konseyi tarafından iptal edilmişti. Boyer, Fransızca yayın yapan Ermeni sitesi Armenews'in sorduğu soruya "Ermeni soykırımı inkarı cesasız kalamaz, Fransa bu soykırım inkarına ceza yasasını kabul etti, Türkiye bu konuda geçmişi ile yüzleşmeli" açıklamasını yapmıştı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk etabı 23 Nisan 2017, ikinci etabı ise 7 mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak.