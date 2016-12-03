Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 'siber saldırı' korkusu

Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Ajansı, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçim kampanyaları sırasında siber saldırılar gerçekleştirilebileceği endişesiyle, siyasi partilerin yetkilileri ile toplantı yaptı.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Ajansı yetkilileri parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin bilgi teknolojileri yöneticileri ile 26 Kasım'da bir araya gelerek, potansiyel saldırı tehdidi konusunda uyarıda bulundu.

Toplantıya, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin yetkililerinin davet edilmelerine rağmen, katılmadığı bildirildi.

Gazeteye açıklamalarda bulunan Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Ajansı'nın Bilgi Teknolojileri Direktörü Guillaume Poupard, "ABD seçimlerine bakıldığında, seçimleri etkilemek için bir plan yapılmış olabileceği tezinin göz ardı edilemeyecek." ifadesini kullandı.

Poupard, son yıllarda gittikçe artan bir biçimde bilgisayar casusluğu ve sabotaj olaylarına rastladıklarını da kaydetti.

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Rusya'dan siber saldırı düzenlendiği iddia edilmiş, ABD'deki Demokrat Parti'nin ve bu partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın e-postaları çalınmıştı.

Önümüzdeki eylül ayında milletvekili genel seçimlerinin gerçekleşeceği Almanya'da da seçim döneminde siber saldırı yapılabileceği değerlendirmeleri söz konusu olmuştu.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Nisan ve 7 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçimin en güçlü adayları olarak merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen gösteriliyor. İktidardaki Sosyalist Parti'ye ise kamuoyu yoklamalarında fazla şans tanınmıyor.