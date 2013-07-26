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Dünya

Fransa'da cumhurbaşkanına hakaret artık serbest

Fransız parlamentosu, 1881 yılından beri uygulandığı ifade edilen ve cumhurbaşkanına kabalığı ve hakareti suç sayan yasayı ifade özgürlüğüne aykırı bularak değiştirme yoluna gitti

26 Temmuz 2013 13:47


Fransa'da parlamento tarafından kabul edilen yasa ile artık cumhurbaşkanına küfretmek suç unsuru olarak değerlendirilmeyecek.

Fransız parlamentosu, 1881 yılından beri uygulandığı ifade edilen ve cumhurbaşkanına kabalığı ve hakareti suç sayan yasayı ifade özgürlüğüne aykırı bularak değiştirme yoluna gitti. Yapılan değişiklikle cumhurbaşkanına hakaret iddiasının, bakanlar ve milletvekilleri için olduğu gibi mahkemede kanıtlanması gerekiyor.

 

Sarkozy örneği verildi

 

Bir önceki yasa dahilinde cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen bir kişi para cezası ile karşılaşıyordu. Hatta, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhine “Defol git ahbap” yazılı bir pankart taşıyan bir kişinin 40 euro (60 TL) para cezası alması da oldukça eleştirilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, geçen mart ayında Fransa ’nın göstericiye verilen cezayla ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti. Ancak yapılan değişikliğe göre Cumhurbaşkanı François Hollande’a hakaret eden bir kişi mahkemeye çıkıp suçlu bulunursa 45 bin euroya yakın para cezası ödeyebilir.

Muhaliflerinin bir puding markası olan “Flanby” ve “Bay Küçük Şakalar” diye dalga geçtiği Hollande ise selefi Sarkozy’nin aksine bu konularda hoş görülü bir lider olarak tanınıyor.

 

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