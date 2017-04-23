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Dünya

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu başladı

Oy verme işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek

23 Nisan 2017 14:42

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oylama başladı.

Toplam 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler saat 08.00'de (TSİ 09.00) oy kullanma merkezlerine gitmeye başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde 50 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 7 bin asker görev yapıyor.

Fransa'nın denizaşırı topraklarında ise dün 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koymak için sandık başına gitmişti.

Kamuoyu yoklamalarında, "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayı Marine Le Pen önde görünüyor.

Oy verme işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçların ise Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba TSİ 21.00'e kadar açıklanması bekleniyor.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak seçimde yarışacak. Kazanan aday 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.

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