Fransa'da copla tecavüz ettiği iddia edilen polisler protesto ediliyor

Fransa'da 2 Şubat'ta, 4 polis görevlisinin, Theo adlı 22 yaşındaki siyah bir gence, kimlik kontrolü sırasında copla tecavüz ettiği iddialarının ardından Paris banliyölerinde başlayan öfke dinmiyor.

Amerika'nın Sesi'nden Arzu Çakır'ın haberine göre, Seine-Saint-Denis banliyösünün Bobigny kentinde polis şiddetini protesto etmek için düzenlenen gösteri şiddetli çatışmalarla sona erdi. Polis 37 kişiyi göz altına aldı.

Paris yakınlarındaki Bobigny Adliye Binası önünde cumartesi akşamı düzenlenen "Theo için adalet" adlı gösteriye binlerce kişi katıldı, polisin uyguladığı şiddet kınandı. "Tecavüzcüler hapse", "Herkes polisten nefret ediyor" ya da "Adalet yoksa barış da yok" sloganlarının atıldığı gösteride çok sayıda polis de güvenlik için görev aldı.

İlerleyen saatlerde, akşam 18.00 sularında, gösterilere katılan bir grup polise sert cisimler atmaya, etraflarındaki camları kırmaya başladı. Polis de bu gruba el bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Komşu kentlere de yayılan gösterilerde gençler, çevredeki otomobilleri ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarının ve vitrinlerin camlarını indirdi, basın araçlarına saldırdı. Gösterilerin bitmesinin ardından şiddet olayları gece yarısına kadar sürdü.

Theo ve ailesinin "şiddete son verin" çağrısına rağmen, bir haftadır öfkeli gösteriler artarak devam ediyor. Bobigny kenti ve komşu kentlerdeki gösterilerin yanısıra, tüm gün Fransa genelinde de protestolar sürdü. Rouen kentinden gece toplanan 200 kadar genç otobüs duraklarını kırdı, çöp bidonlarını yaktı. Toulouse kentinde toplanan 250 kişi ve Nantes'da toplanan 300 kişinin gösterileri ise olaysız sona erdi.

Küçük kız yanan arabada sıkıştı

Olaylar sırasında alev alan bir arabada mahsur kalan küçük bir kız çocuğu, 16 yaşındaki genç bir gösterici tarafından kurtarıldı. Ancak Emniyet Müdürlüğü'nün küçük kızın polis tarafından kurtarıldığının açıklanması, genç çocuğu ve görgü tanıklarını öfkelendirdi.

Yerel internet medyasına (Bondy Blog) konuşan genç, "Bu yalan karşısında şok oldum. Arabanın alev alması üzerine bir anne, oğlunu alarak arabadan kaçtı, kızını arabada unuttu. Arabanın kapısını açtığımda kız çocuğunun arkada korkudan donup kalmış vaziyette olduğunu gördüm. Hemen ona yöneldim, emniyet kemerini açmayı başardım, çocuğu kollarıma aldım, hala titriyordu. Ardından koşarak arabadan uzaklaştım. Ben bir kahraman değilim, sadece gerçeklerin ve adaletin ortaya çıkmasını istiyorum. Ben küçük kızı çıkardığımda etrafta tek bir polis bile yoktu" dedi.

Pek çok görgü tanığı da internet üzerinden aynı yönde paylaşımlar yapınca, Pazar sabahı ifade değiştiren Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabından, "Küçük kızı yanan arabanın içinden kurtaran genç adamın cesaretini selamlıyoruz" mesajını paylaştı. Çocuğu genç adamın kurtardığını, polisin ise aileinin bulunmasını sağladığı bilgisini verdi.