Fransa'da çıkan yangında 3 Türk yaşamını yitirdi

Fransa’nın doğusundaki Mulhouse şehrinde bir binada çıkan yangında, isimleri açıklanmayan üç kişilik Türk aile hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mulhouse'daki bir binanın birinci katında yangın meydana geldi. Kısa sürede yayılarak üç katlı binayı saran yangında, isimleri açıklanmayan kadın ve kocası ile 13 yaşındaki kız çocukları yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üç çocuğu ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Üç çocuğunun hayatını kurtardı

Yerel Dernierres Nouvelles D’Alsace gazetesinin haberine göre, yangında hayatını kaybeden baba, diğer üç çocuğunu çatıya çıkartarak kurtulmalarını sağladı.

İtfaiye, 5 yaşındaki kız ile 8 ile 11 yaşlarındaki erkek çocukları babalarının ölmeden önce çıkardığı çatıdan almayı başardı.

Belediyenin, kurtarılan çocuklara psikolojik destek sağladığı kaydedildi.