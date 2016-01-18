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Dünya

Fransa'da çığ faciası, 5 ölü

Geçen haftada Fransız Alp'lerinde 3 kolej öğrencisi çığa kapılarak hayatını kaybetmişti

18 Ocak 2016 23:12

Fransa'nın kayak merkezlerinden olan Valfrejus kayak merkezi, bugün, 5 Fransız askerin hayatına mal olan bir çığ faciası yaşadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Engin Akgürbüz'ün haberine göre, askeri eğitimlerinin rutin eğitimlerinden olan Alp dağlarındaki eğitimlerini tamamlamak için Valfrejus kentine gelen 50 kadar Fransız askeri, pist dışı kayak yaparken 2000 metre yükseklikte başlayan çığa kapıldılar. 

11 tanesi çığ altında kalan askerlerin 6'sı sağ kurtarılırken 5'i hayatını kaybetti.

Geçen haftada Fransız Alp'lerinde 3 kolej öğrencisi çığa kapılarak hayatını kaybetmişti.

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