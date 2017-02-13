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BBC Türkçe

Fransa'da çığ: En az 4 ölü

Fransa'nın doğusundaki Tignes kayak merkezinde meydana gelen çığ nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

13 Şubat 2017 19:08

Fransa'nın doğusundaki Tignes kayak merkezinde meydana gelen çığ nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Pist dışındaki bir noktada meydana gelen çığ sırasında 9 kişinin kar altında kaldığı, iki kişinin ilk etapta sağ çıkarıldığı bildirildi.

Hayatını kaybeden 4 kişi ile birlikte çığ altında kalan diğer 3 kişiye halen ulaşılabilmiş değil.

2 bin 100 metrede meydana gelen çığın, düşüşü sırasında 400 metre genişliğinde bir alanda etkili olduğu ifade ediliyor.

Tignes kayak merkezinin, olay gerçekleştiği sırada okulların ara dönem tatilinde olması nedeniyle, daha kalabalık olduğu bildiriliyor.

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