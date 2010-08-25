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FRANSA'DA CHIRAC HAKKINDA AÇILAN DAVA    PARİS (A.A)

25 Ağustos 2010 23:40

-FRANSA'DA CHIRAC HAKKINDA AÇILAN DAVA    PARİS (A.A) - 25.08.2010 - Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac'ın, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde, üyesi olduğu partiden bir çok kişiye çalışmadan maaş ödettirdiği gerekçesiyle açılan davayla ilgili olarak, belediyeye 550 bin avro ödeyeceği bildirildi. Fransa'da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaîne dergisi, iktidardaki sağcı partinin 1,65 milyon avro, Chirac'ın da 550 bin avro tutarındaki parayı Paris Belediyesi'ne ödemeyi kabul etmesiyle birlikte, belediyenin davadan vazgeçtiğini yazdı. Fransız Haber Ajansı, Paris Belediyesi'nin, taraflar arasında yapılan anlaşmayı doğruladığını duyurdu. Paris Belediyesi'nin davadan çekilmesi ile birlikte, Chirac ve parti yönetimi hakkında 2010 yılı sonunda verilmesi beklenen kararda, daha hafif cezaların beklendiği bildirildi. Sözkonusu skandalla ilgili suçlamalar daha önce sürekli gündeme gelmiş, ancak ''cumhurbaşkanlarının dokunulmazlığı'' ilkesi gereği, Chirac hakkında açılması istenen dava uzun süre ertelenmişti. Paris mahkemesinde görülen davada, Chirac, 1991 ve 1995 yılları arasında belediye başkanı olduğu dönemde, 21 kişiye çalışmadan belediye bütçesinden maaş verdirmekle suçlanıyor.

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