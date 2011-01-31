-FRANSA'DA ÇEVİK KUVVET AÇLIK GREVİNDE PARİS (A.A) - 31.01.2011 - Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, çevik kuvvet polisinin (CRS) 54. birliğinde çalışanlar, birimin kapatılma kararını protesto amacıyla açlık grevi başlattı. Yine aynı kentteki 53. birlikte çalışan polisler, arkadaşlarıyla dayanışma için topluca sağlık raporları alarak iş yavaşlatma eylemine gitti. Polislerin aileleri düzenledikleri gösteri yürüyüşüyle, CRS birliğinin dağıtılması girişimini protesto etti. Nancy, Troyes, Strasbourg kentlerindeki CRS birliklerinde çalışan polisler de Marsilya'daki arkadaşlarına destek vermek üzere yemekhanelere inmediler. İçişleri Bakanlığı, Marsilya'daki 54. ve Lyon'daki 46. CRS birliklerini ''yeniden düzenleme'' gerekçesiyle kapatmak istiyor. Fransa'da CRS polisleri, gösteri ve yürüyüşlerde asayişi sağlamaktan sorumlu.