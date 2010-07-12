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Dünya

Fransa'da çarşaf yasağı yarın oylanacak

Fransa'da peçeli çarşafı yasaklamayı öngören yasa tasarısı yarın meclis kurul oturumunda oylanacak.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Fransa'da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, meclis genel kurul oturumunda yarın oylanacak.
    

Yasa tasarısı ilk gündeme geldiğinde "hayır" oyu kullanacağını açıklayan, ancak tasarının halk tarafından desteklenmesinin ardından görüş değiştirip "evet" oyu kullanacağını belirten Sosyalistler, bu sefer de bazı çekincelerini dile getirmek için oylamaya katılmama yolunda karar almıştı.


Sosyalist Parti milletvekillerinin önemli bir bölümü, yasağın alanının daraltılması gerektiğini düşünüyor.

Danıştay, hükümete yaptığı çağrıda yasağın bütün kamuya açık yerleri kapsamaması konusunda uyarıda bulunmuştu.


Hukukçular, yasa tasarısının, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına aykırı olabileceği" endişesini taşıyor.


Yasa tasarısı, yarın mecliste oylandıktan sonra, eylül ayında senato gündemine gelecek.


Yasa tasarısı, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 euro, bu giysilerin giyilmesi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 30 bin euroya kadar para cezası öngörüyor. Daha önce bu para cezasının 15 bin euro olacağı duyurulmuştu. Baskı yapılan kişi 18 yaşınını altındaysa bu ihlalden istenebilecek ceza iki misline çıkabilecek.


Sağlık nedenleriyle maske takmak zorunda kalanlar, eskrim gibi sporları yaparken maske takmak zorunda kalanlar, karnaval, bayram ve maskeli balolarda
yüzü de kapatan giysiler giyenler bu yasaktan muaf olacak.


Tasarı, onaylandıktan sonra hemen yürürlüğe girmeyecek ve altı ay "kamuyu bilinçlendirme" kampanyası yürütülecek.

Fransa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele dernekleri de tasarıya karşı çıkıyor.

Fransa'da yaklaşık 2 bin civarında kadının peçeli çarşaf giydiği tahmin ediliyor.

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