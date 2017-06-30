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Dünya

Fransa'da camiye saldırı girişimi

Fransa’da otomobille bir caminin önündekileri ezmeye çalışan bir kişi yakalandı

30 Haziran 2017 01:15

Fransa'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs, polis tarafından sağ olarak yakalandı. Olayda yaralanan olmadı.

Paris'in banliyö bölgesindeki Creteil'de, bir caminin önünde bulunan kalabalığın üstüne otomobilini sürerek ezmeye çalışan bir saldırganın yakalandığı açıklandı. Paris polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

4x4 aracını kalabalığa doğru sürmeye çalışan ancak caminin hemen önündeki bariyerler nedeniyle başaramayan şahsın, eyleminin motivasyonunun ne olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Saldırgan hakkında açıklama yapıldı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, saldırganın Ermeni asıllı olduğu ve herhangi bir alkol, uyuşturucu vb. maddenin etkisi altında olmadan bu saldırıyı yaptığı açıklandı.

Le Parisien, sürücünün 2015 yılında Bataclan tiyatrosunda IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ve Champ-Elysées’de biri ağır yaralı iki polis memuruna yapılan saldırının "intikamını almak" için böyle bir girişimde bulunduğunu iddia etti. (DHA)

 

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