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Dünya

Fransa'da camiye domuzlu saldırı

Fransa'nın güneyindeki Castres kasabasındaki bir cami, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

15 Aralık 2009 02:00

Fransa'da bir caminin duvarları Nazi sloganları yazılarak tahrip edildi. Saldırganlar caminin duvarına Gamalı haç çizip, domuz bacağı astı.


Fransa'nın güneyindeki Castres kasabasındaki bir cami, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Saldırganlar, duvarlara Almancada "Yaşasın Zaferimiz" anlamına gelen "Sieg Heil" yazarken, İngilizce olarak "Beyaz Güç" yazdı. Nazi sembollerinin de çizildiği duvara ayrıca, domuz bacağı asıldı.

İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve saldırganların en kısa zamanda yakalanarak cezalandırılacakları sözünü verdi.

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