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Dünya

Fransa'da cami yakınında silahlı saldırı

Fransa'nın Avignon kentindeki bir caminin yakınında, cemaatin camiden ayrıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıda sekiz kişi yaralandı

03 Temmuz 2017 10:22

Arrahma Camii yakınında meydana gelen olayda, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fransız polisi, olayı terör saldırısı olarak değerlendirmediğini açıkladı.

La Provence gazetesi, dört kişinin Arrahma Camii'nin önündeki silahlı saldırıda yaralanırken, dört kişinin ise bu olayın meydana geldiği yerden yaklaşık 50 metre ilerideki evlerindeyken, gelen şarapnel parçaları sonucu yaralandığını aktardı.

Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğiyle ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bölgenin sulh hakimi Laure Chabaud, olaya gençler arasındaki bir kavganın neden olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Perşembe günü, Paris'in dış mahallerinden Creteil'de bir adam, bir cami önündeki kalabalığın üzerine kamyonet sürmeye çalışması ardından gözaltına alınmıştı.

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