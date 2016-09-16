Fransa'da çalışma yasası protestoları sürüyor; polis müdahalesinde 12 kişi yaralandı

Fransa genelinde 200 bine yakın kişi yeni çalışma yasasına karşı yürüdü. Paris ve Nantes'daki gösterilerde polisin göstericilere ve gazetecilere sert müdahalede bulunduğu, bazı göstericilerin yaralandığı gözlemlendi.

Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT’nin, başta Paris ve Nantes olmak üzere tüm ülkede 13. kez düzenlediği çalışma yasası karşıtı gösterilere polis sert müdahalede bulundu, çok sayıda gösterici yaralandı. CGT gösterilere yaklaşık 200 bin kişinin yürüdüğünü belirtirken Polis kaynakları gösterilere 78 bin kişinin katıldığını açıkladı. Polise göre, gösterilerde biri gazeteci 12 kişi yaralandı. Polisin göstericilere ve gazetecilere yönelik müdahalesi sırasında birçok göstericinin yüzünden, kolundan ve bacağından yaralandığı gözlemlendi.

Ülkede çalışma yasasının ilk tartışılmaya başladığı tarih marttan bu yana 13 kere ülke çapında yapılan eylemlerde hükümete tasarıyı iptal etmesi yada bazı maddeleri değiştirmesi çağrısı yapılmıştı. Ancak sendikalar şu an, resmen Meclisten geçen yasanın tamamen çekilmesini talep ediyor. Fransa’da yoğun tartışmalara neden olan yasa ülkede yoğun bir grev ve protesto dalgasına neden olmuştu.

Lise öğrencileri, demiryolu işçileri ve birçok sektör çalışanının mart ayında başlayan protestolarına rağmen yasa, 21 Temmuz'da Fransa Parlamentosunda onaylanmış, 8 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.