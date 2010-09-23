-FRANSA'DA ÇALIŞANLARDAN PROTESTO PARİS (A.A) - 23.09.2010 - Fransa'da emeklilik reform paketine karşı çıkmak için bir günlük genel greve giden işçi ve memurlar, ülke genelinde düzenledikleri gösteri yürüyüşleriyle hükümeti protesto etti. Sendikalara göre, ülke genelinde düzenlenen 232 gösteriye yaklaşık üç milyon kişi katıldı. Polis, bu rakamın bir milyon civarında olduğunu açıkladı. Başkent Paris'teki gösteriye, sendikalara göre 300 bin, polise göre 65 bin kişi katıldı. Ülke genelinde düzenlenen genel grev, ulaşımın felce uğramasına yol açtı. Sivil Havacılık İdaresi, başkent Paris'teki Orly Havaalanı'ndaki tarifeli seferlerin yüzde 50, Roissy Havaalanı'ndaki seferlerinse yüzde 40'ını iptal etti. Grev yüzünden, demiryollları ve kentlerdeki toplu taşıma araçları da yüzde 50 oranında daha az sefer yapıyor. Hastanelerde çalışanlar ve öğretmenlerin de katılımıyla grevin, sağlık ve eğitim sektörünü de olumsuz etkilediği bildirildi. Mecliste yoğun tartışmalardan sonra geçen hafta kabul edilen reform paketinin en önemli bölümünü, emeklilik yaşının 60'tan 62'ye çıkartılması oluşturuyor. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarının yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvelik sisteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor. Tasarının yasalaşması için Senatonun da onayı gerekiyor. Senato, ekim ayı başında tasarıyı tartışmaya başlayacak.