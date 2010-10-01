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Dünya

FRANSA'DA ÇALIŞANLAR YARIN EYLEMDE PARİS (A.A)

01 Ekim 2010 15:23

-FRANSA'DA ÇALIŞANLAR YARIN EYLEMDE PARİS (A.A) - 01.10.2010 - Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin hazırladığı emeklilik reformunu, ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerle protesto edecek. Gösterilere, bu kez lise öğrencileri de katılacak. Lise dernekleri birliği, geçen hafta, sendikalarının protesto gösterilerine katılma kararı almıştı. Fransa'da lise öğrencileri, daha önce yüksek öğrenim sistemindeki ve çıraklıkla ilgili reformlara karşı düzenlenen protestolara yoğun destek vermişti. Sendikalar, yarınki gösteriye lise öğrencileriyle birlikte, ailelerin de yoğun ilgi göstermesini istedi.  Emeklilik reformu konusunda hükümetin geri adım atmayacağını açıklamasının ardından sendikalar, eylemlerine geçen hafta devam etme kararı almıştı. Çalışanlar, 12 Ekim tarihinde ayrıca genel greve gidecek. Fransa'da işçi ve memurların daha önce reform paketini protesto etmek için düzenledikleri grevler başta ulaşımının felce uğramasına yol açarken, eğitim, sağlık ve posta hizmetleri önemli ölçüde aksamıştı. Mecliste yoğun tartışmalardan sonra kabul edilen reform paketinin en önemli bölümünü, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılması oluşturuyor. Tasarı, 5 Ekim tarihinde Senato gündemine gelecek. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarını yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvelik siteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor.

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