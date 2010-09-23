-FRANSA'DA ÇALIŞANLAR GENEL GREVDE PARİS (A.A) - 23.09.2010 - Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin sunduğu emeklilik reform paketini protesto etmek için bugün genel greve gitti. Çalışanlar, başta başkent Paris olmak üzere, büyük kentlerde bugün ayrıca protesto gösterileri düzenleyecek. Ülke genelinde bugün toplam 232 gösterinin düzenlenmesi bekleniyor. Grevin, özellikle, hava ulaşımını olumsuz etkilediği bildirildi. Sivil Havacılık İdaresi, başkent Paris'teki Orly havaalanındaki tarifeli seferlerin yüzde 50, Roissy havaalanındaki seferlerinse yüzde 40'nı iptal etti. Grev yüzünden, demiryollları ve kentlerdeki toplu taşıma araçları da yüzde 50 oranında daha az sefer yapıyor. Hastanelerde çalışanlar ve öğretmenlerin de katılımıyla grev, sağlık ve eğitim sektörünü de olumsuz etkilediği bildirildi. Mecliste yoğun tartışmalardan sonra geçen hafta kabul edilen reform paketinin en önemli bölümünü, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılması oluşturuyor. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarının yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvelik siteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor. Tasarının yasalaşması için Senatonun da onayı gerekiyor. Senato, ekim ayı başında tasarıyı tartışmaya başlayacak.