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Dünya

Fransa'da büyük yürüyüş günü

Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, Paris’teki büyük yürüyüş ile yasayı protesto edecek.

21 Ocak 2012 02:00



 T24-Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, Paris’teki büyük yürüyüş ile yasayı protesto edecek.



Hürriyet'in haberine göre, Almanya, Hollanda, Belçika’nın yanısıra Fransa’nın tüm bölgelerinden gelecek olan Türkler, bugün saat 11.00 itibarıyla Paris’in pek çok büyük eylemine ev sahipliği yapan Denfert-Rochereau Meydanı’nda toplanacak.


Saat 12.00’de de yasaya karşı sloganlar ve pankartlarla 5 saat boyunca Senato’ya doğru yürüyüşe geçilecek. Göstericiler ellerinde Fransız ve Türk bayraklarını taşıyacak. Gösterilerde olası provokasyonların engellenmesi ve kortej güvenliği için Fransız polisinin yanısıra 500 mavi kol bantlı gösterici de bizzat kendi kortejlerinin güvenliğini sağlayacak.



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