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Ekonomi

Fransa'da bütçe açığına ek tedbirler PARİS (A.A)

25 Ağustos 2011 01:14

-Fransa'da bütçe açığına ek tedbirler PARİS (A.A) - 24.08.2011 - Fransa hükümeti bütçe açığını azaltmak için ek tedbirler açıkladı. Başbakan François Fillon tarafından açıklanan önlem planı kapsamında vergi istisnaları ve teşviklerin azaltılarak 2012 bütçesi için 11 milyar avro ek gelir sağlanması hedefleniyor. Plana göre bütçe açığının gayrı safi yurt içi hasılaya oranı 2012'de yüzde 4,5'e indirilecek. Geliri yılda 500 bin avronun üzerindekiler için de yüzde 3'lük yeni vergi oranı oluşturulacak. Paket, 6 Eylül'de parlamentonun olağanüstü oturumunda görüşülecek.

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