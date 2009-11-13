'Fransa'da burkaya yer yok!'

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, laik Fransa'da kadını tepeden tırnağa örten burkaya yer olmadığını yönündeki açıklamalarını yineledi.



France 24 televizyonunun haberine göre, Alplerdeki La Chapelle en Vercors kasabasında düzenlenen bir toplantıda bir konuşan Sarkozy, “Fransa, burkaya yer olmayan bir ülkedir, kadınlara zorla boyun eğdirilmesinin söz konusu olmadığı bir yerdir" dedi.



Sarkozy, bu sözlerinden dolayı kendisini göçmen düşmanı olmakla suçlayanları da "tartışmadan korkmak"la suçladı.



Sarkozy, buna benzer açıklamaları ilk kez geçen Haziran ayında yapmış, Fransa'da büyük tartışmalara neden olmuştu.



Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusun bulunduğu ülke olan Fransa'daki Sosyalistler, Sarkozy'i göçmenlere karşı düşmanlık tohumları ekmekle suçlamıştı.



Sarkozy, bir süre önce 32 hukukçudan oluşan bir komisyon kurmuş ve Müslüman kadınların vücudu baştan ayağa kadar kapatan örtüler giymesini önleyecek yasal düzenlemeler için çalışma yapılmasını istemişti.

