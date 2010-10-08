T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da burka yasağı kesinlik kazandı

Fransa'da burka ve peçeli çarşaf yasağında son engel de aşıldı. Yasağın yürürlüğe girmesi kesinleşti.

08 Ekim 2010 03:00

T24- Fransa'da burka ve peçeli çarşaf yasağında son engel de aşıldı. Yasağın yürürlüğe girmesi kesinleşti.





Fransa'nın en üst yargı organı olan Konsey, 14 Eylül'de parlamentodan geçen yasayı, "ibadet yapılan yerlerde uygulanmaması" şartıyla onayladığını duyurdu. Anayasa Konseyi'nin onayıyla yeni kanunun yürürlüğe girmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu.


Gelecek yıl ilkbaharda yürürlüğe girmesi beklenen yeni kanun, kamusal alanda vücudun tamamının örtülerek dolaşılmasını bundan böyle yasak hale getiriyor.


Kanun kamusal alanı, "kamuya ait, kamuya açık ve kamu hizmeti verilen mekanlar" olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamayla, peçeli çarşafla sokakta dolaşmak dahi yasak hale geliyor.


Kanun, yasağa uymayanların 150 Euro para ödemekle cezalandırılmalarını öngörüyor. Kanunda bir kadını tamamen örtünmeye zorlayanların 1 yıl hapis ve 30 bin Euro para cezasına mahkum edilmelerini öngören hükümler de bulunuyor.


Müslümanları ikna için 6 ay

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin iktidar partisi Halk Hareketi Birliği'nin öncülüğünde hazırlanan kanunun yürürlüğe girmesinden önce, "ülkede yaşayan Müslüman cemaatini ikna için" 6 aylık bir "pedagoji" dönemi öngörülüyor.


Fransa'da bazı hukukçular, yasanın bu haliyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu görüşünü savunmakta. Fransa, Avrupa genelinde topraklarında en kalabalık Müslüman nüfusu barındıran ülke olma özelliğine sahip. Ülkede yaşayan yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın büyük çoğunluğunu Kuzey ve Orta Afrikalılar oluşturuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24