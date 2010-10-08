Fransa'da burka yasağı kesinlik kazandı

T24- Fransa'da burka ve peçeli çarşaf yasağında son engel de aşıldı. Yasağın yürürlüğe girmesi kesinleşti.











Fransa'nın en üst yargı organı olan Konsey, 14 Eylül'de parlamentodan geçen yasayı, "ibadet yapılan yerlerde uygulanmaması" şartıyla onayladığını duyurdu. Anayasa Konseyi'nin onayıyla yeni kanunun yürürlüğe girmesinin önündeki son engel de kalkmış oldu.



Gelecek yıl ilkbaharda yürürlüğe girmesi beklenen yeni kanun, kamusal alanda vücudun tamamının örtülerek dolaşılmasını bundan böyle yasak hale getiriyor.



Kanun kamusal alanı, "kamuya ait, kamuya açık ve kamu hizmeti verilen mekanlar" olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamayla, peçeli çarşafla sokakta dolaşmak dahi yasak hale geliyor.



Kanun, yasağa uymayanların 150 Euro para ödemekle cezalandırılmalarını öngörüyor. Kanunda bir kadını tamamen örtünmeye zorlayanların 1 yıl hapis ve 30 bin Euro para cezasına mahkum edilmelerini öngören hükümler de bulunuyor.



Müslümanları ikna için 6 ay



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin iktidar partisi Halk Hareketi Birliği'nin öncülüğünde hazırlanan kanunun yürürlüğe girmesinden önce, "ülkede yaşayan Müslüman cemaatini ikna için" 6 aylık bir "pedagoji" dönemi öngörülüyor.



Fransa'da bazı hukukçular, yasanın bu haliyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu görüşünü savunmakta. Fransa, Avrupa genelinde topraklarında en kalabalık Müslüman nüfusu barındıran ülke olma özelliğine sahip. Ülkede yaşayan yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın büyük çoğunluğunu Kuzey ve Orta Afrikalılar oluşturuyor.



