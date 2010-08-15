-FRANSA'DA BOMBA İHBARI LOURDES (A.A) - 15.08.2010 - Hristiyan aleminde ''Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü'' olarak kabul edilen bugün Fransa'nın Lourdes kasabasındaki kutsal mekanları ziyaret edenlerin, bomba ihbarı üzerine bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Bölgedeki basın bürosundan yapılan açıklamada, bomba ihbarı üzerine yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmekte olduğu belirtildi. Basın bürosundan Pierre Adias, TSİ 16.00'de kutsal mekanlarda 4 bomba patlayacağına ilişkin polise ihbar yapıldığını, bu mekanların boşaltılmakta olduğunu ve durumun sakin olduğunu söyledi.