Fransa'da bomba alarmı

Fransız polisi, Dunkirk'te bir kadının hastaneye bomba bıraktığı şüphesiyle operasyon düzenlediğini duyurdu.

La Voix du Nord gazetesinde yer alan habere göre, kentteki hastanede bulunan bir kadın bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.

Bugün aynı zamanda, İspanya'nın Barselona kentinde iki tren hattı bomba şüphesi sebebiyle kapatıldı. Ardından Madrid'deki bir tren istasyonu da boşaltıldı. Bir bavuldaki el bombasına benzeyen kemer tokasının bomba alarmına neden olduğu anlaşıldı