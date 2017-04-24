Fransa’da birinci turda zafer Macron ve Le Pen’in

Fransa’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sandık çıkış anketlerine göre liberal aday Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen, ikinci tura kalmayı başardı. Sonucun ardından birçok Fransız siyasetçi, Le Pen’in 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçilmemesi için Macron’a destek açıklamaları yaptı. Le Pen ise “Tarihi bir sonuç. Ben halkın adayıyım” dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde “En Marche” (Yürüyüş) Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron (39) ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen (48) ilk turda ilk ilki sırayı alarak ikinci tura kaldı. Olağanüstü hal nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerin alındığı seçimin ilk tur oylaması, TSİ 21.00’de sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre Macron oyların yüzde 23.8’sini alarak 11 adayın yarıştığı seçimden birinci çıktı. Le Pen ise yüzde 21. 7’lik oy oranıyla ikinci oldu. Merkez sağın adayı Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı François Fillon yüzde 19.8, aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19.2 oy aldı. Macron ve Le Pen, 7 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar. Fransa’nın tarihinde ilk kez merkez sağ ve merkez solun adayları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamadı. Seçimler, ayrıca İngiltere’nin AB’den çıkma kararı (Brexit) ve Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa’da ve dünyada siyasi belirsizliğin artmasından dolayı büyük önem taşıdı. Macron’ın, aşırı sağcı Le Pen karşısında birinci gelmesi Avrupa Birliği’ne rahat nefes aldırdı.Resmi sonuçların kesinleşmesiyle Macron ve Le Pen 7 Mayıs'taki ikinci turda kozlarını paylaşacak. Fransa tarihinde ilk kez bir ana akım partinin adayı ikinci tura kalamamış oldu.

Fransa cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimini önde tamamlayan Emmanuel Macron AFP'ye yaptığı ilk açıklamada "Fransızlar yenilik arzusunu dile getirdi" diye konuştu.

Sosyalistler ve muhafazakârlardan Macron'a destek

Sonuçların ortaya çıkmasıyla hem iktidardaki sosyalistlerden hem de muhafazakarlardan ikinci turda Le Pen'e karşı Macron'a destek açıklamaları geldi. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve "İkinci turda Ulusal Cephe'yi yenmek ve Le Pen'in Fransa'yı geri götürme ve Fransızları bölme yönündeki yıkıcı planını engellemek için ciddi bir biçimde Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yapıyorum” dedi.

Muhafazakâr aday François Fillon'un kampanya koordinatörü adaylarının ilk turda elenmesinin "büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu söyledi. Fillon da "Aşırı sağa karşı oy kullanmaktan başka seçenek yok, Emmanuel Macron'a oy vereceğim” diye konuştu. Cumhuriyetçiler'den eski başbakan Jean-Pierre Raffarin de "Tereddütsüz bir biçimde Emmanuel Macron'un arkasında toplanmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

39 yaşındaki eski bankacı Emmanuel Macron'un siyasi kariyeri 2012 yılında Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kabinesinde danışmanlık yaparak başladı. Macron iki yıllık danışmanlığının yanı sıra sosyalist hükümette Ekonomi ve Sanayi bakanlığı yaptı. Avrupa Birliği yanlısı olan Macron'un Avrupa karşıtı Le Pen karşısında geniş bir kesimin desteğini alması bekleniyor.

Polis müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Meydanı'nda, aşırı sağcı Marine Le Pen'in ikinci tura kalması protesto edildi. Fransız polisi, Bastille Meydanı'nda barikatı zorlayan protestoculara karşı gaz bombası ve cop kullanarak eylemcileri dağıttı.

İkinci tur anketinde Macron, açık ara önde

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu oylamasının sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura yükselen "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, yapılan bir başka ankete göre, ikinci turda seçmenlerin yüzde 62'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olabilir.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun Ipsos-Sopra Steria şirketine yaptırdığı ankete göre, iki adayın yarışacağı ikinci turda Macron, oyların yüzde 62'sini alabilecek.

Sandık çıkış anketlerinin belli olmasının ardından Fransız nüfusuna göre belirlenmiş farklı gruplardan 2 bin 24 kişinin katıldığı ankette, Emmanuel Macron'un rakibi Marine Le Pen yüzde 38 oy alabiliyor.

Oy vermeye Nusret'le çağırdılar

Fransa İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresinden dün yaptığı paylaşımda vatandaşlara oy vermeleri çağrısı yaparken, Türk et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin ünlü ‘tuz atma’ hareketini yaptığı fotoğrafı kullandı. Bakanlık, tweette “İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00’a veya 20.00’ye kadar vaktiniz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Fransa’nın yeniden aday olmayan Cumhurbaşkanı François Hollande de halka oy verme çağrısında bulunarak ‘demokrasinin her şeyden güçlü olduğunu gösterin’ dedi.