Fransa'da bir yılda bir milyon kişi sigarayı bıraktı

Fransa'da yapılan bir ankette, 2016-2017 dönemine kıyasla bir milyon daha az kişinin her gün sigara içtiği tespit edildi.

Anketi yapan Fransa Kamu Sağlığı Kurumu'na göre, son 10 yıldır sigara içenlerin sayısında böyle büyük bir azalma görülmemişti.

Gençler ve düşük gelir grupları arasındaki sigara içme oranının da azaldığı belirtildi.

Çalışmada Fransa'da sigarayla müdadele için alınan önlemlerin bu düşüşte etkili olduğu kaydedildi.

Fransa'da son yıllarda, sigaranın tek tip paketlerde satılması, tütüne alternatif ürünleri kullananlara teşvik ödenmesi ve sigarasız ay gibi ulusal kampanyalara girişilmesi gibi önlemler alınmıştı.

Arktete göre 18-75 yaşları arasındakilerin yüzde 26,9'u her gün sigara içtiğini söyledi. Bu oran bir önceki yıl yüzde 29,4'tü. Bu oranlar 13,3 milyon olan sigara tiryakisi sayısının 12,2 milyona düşmesi anlamına geliyor.

Sağlk Bakanı Agnès Buzyn özellikle düşük gelir gruplarında sigara tiryakiliğinin azalmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan bir araştırmada, on yıllardır sürdürülen sigarayla mücadele çabalarına karşın, nüfusun artışıyla, sigara tiryakisi sayısının da arttığı görülmüştü.

Tıp dergisi Lancet'e göre sigara içmek dünyadaki her 10 ölümden birine neden oluyor ve bu ölümlerin yarısı sadece dört ülkede, Çin, Hindistan, ABD ve Rusya'da görülüyor.

Ülkeler bazında yapılan analizde de "sigara salgını zengin dünyadan düşük ve orta gelirli ülkelere ihraç ediliyor" uyarısında bulunulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, özellikle resimli uyarıların insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olduğunu ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 78 ülkede bu tür önlemlerin alındığını açıklamıştı.