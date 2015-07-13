Fransa'da rehin alınan 18 kişi kurtarıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bulunan Villeneuve-la-Garenne’de The Primark adlı mağazaya giren silahlı saldırganların, 18 kişiyi rehin aldı. Saldırganların barikat kurarak güvenlik güçlerinin içeri girişini engellemek istediği ancak polisin bir operasyon düzenleyerek rehineleri kurtarmayı başardığı açıklandı.

Kimliğinin gizli kalması şartıyla konuşan bir polis yetkilisi, "Saat 06:30 sularında silahlı iki ya da üç kişi, soygun için Primark mağazasına girdi" dedi.

Basındaki son haberlere göre, yerel saatle sabah 6.30'da başlayan rehine krizine müdahale eden polis, 2 ya da 3 saldırganın rehin tuttuğu 18 kişiyi mağazadan tahliye etmeyi başardı.

Silahlı saldırganların mağazada kıstırıldığı belirtildi. Olayın terör saldırısı olmadığı tahmin ediliyor.

Polisin, mağazadaki bir rehinenin ihbarıyla saldırıdan haber olduğu kaydedildi. Rehinenin cep telefonundan SMS atarak polise saldırıyı haber verdiği belirtildi.