Fransa'da, 'ahlaksızsın' diyerek bikinili kadına saldırdılar!

Fransa'nın Reims kentinde bir parkta bikinisiyle güneşlenen kadın, onu "ahlaksızlıkla" suçlayan bir grup kadının saldırısına uğradı. Saldırganların Müslüman olduğu iddiaları, gerginlik yarattı.

Fransa’nın kuzeyindeki Reims kentindeki Léo Lagrange Parkı’nda bikiniyle güneşlenen 21 yaşındaki bir kadın, onu “ahlaksızca vücudunu göstermekle” suçlayan bir grup kadından dayak yedi.



Dayak yiyen kadının hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri açıklanmazken, sosyal medyada dayakçı kadınların Müslüman olduğu düşüncesi yayıldı.



Reims Belediye Başkanı Arnaud Robinet de, “Tüm verileri elde etmeden bir sonuca varmamalıyız. Yine de insanların neden bu saldırının dini nedenlerle gerçekleştiğini düşündüğünü de anlayabiliyorum. Doğruysa, bu çok ciddi bir konu” dedi.

Saldırganlar yakalandı

Fransız yetkililer, yaşları 16 ila 24 arasında değişen 5 saldırganın kısa sürede yakalandığını ve 18 yaşından büyük 3 saldırganın eylül ayında hâkim karşısına çıkacağını duyurdu. Yaşları 16 ve 17 olan diğer 2 saldırganın ise yeniden sorguya alınacağı ancak henüz resmi bir suçlama ile karşı karşıya olmadıkları açıklandı.

Kampanya başlatıldı

Olayın ardından bir sosyal medya kampanyası başlatan ırkçılık karşıtı SOS Racisme örgütü de, Fransız kadınlarını olayın yaşandığı parkta bikini giymeye davet etti.

Kötü hava koşulları bu protesto gösterisine katılımın çok düşük kalmasına neden olsa da, sosyal medyada “#jeportemonmaillotauparc (Mayomu parkta giyiyorum)” hashtag’iyle başlatılan kampanyayla, Fransız kadınlar kamuya açık yerlerde bikiniyle çektirdikleri fotoğrafları paylaşmaya başladı.