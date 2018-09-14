T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Can kaybı olmayan olayda, iki kişi yaralandı

Fotoğraf kaynak: Dokuzsekiz

14 Eylül 2018 16:58

Fransa'nın güneyinde 32 yaşındaki bir şahsın kullandığı araç bir bar çıkışında yaklaşık  50 kişinin olduğu kalabalığın arasına daldı.

Nimes şehrinde öğleden sonra yaşanan ve can kaybı olmayan olayda, iki kişi yaralandı.

AFP'deki bilgiye göre; insanların arasına dalan araç iki kişiye çarptıktan sonra güvenlik bariyerine çarparak durabildi. Olayın yaşandığı Nimes şehrinde geleneksel üzüm hasadı festivali düzenleniyordu. Olayın terör saldırısı olup olmadığına dair soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şahsın sorgusu devam ediyor.

ETİKETLER

fransaaraçkalabalıkhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24