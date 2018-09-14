Fransa'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Fransa'nın güneyinde 32 yaşındaki bir şahsın kullandığı araç bir bar çıkışında yaklaşık 50 kişinin olduğu kalabalığın arasına daldı.

Nimes şehrinde öğleden sonra yaşanan ve can kaybı olmayan olayda, iki kişi yaralandı.

AFP'deki bilgiye göre; insanların arasına dalan araç iki kişiye çarptıktan sonra güvenlik bariyerine çarparak durabildi. Olayın yaşandığı Nimes şehrinde geleneksel üzüm hasadı festivali düzenleniyordu. Olayın terör saldırısı olup olmadığına dair soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şahsın sorgusu devam ediyor.