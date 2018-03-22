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Dünya

Fransa'da binlerce kamu çalışanı greve başladı

Grevin yanı sıra ülkenin birçok kentinde kitlesel protesto gösterileri de yapıldı

22 Mart 2018 18:37

Fransa'da binlerce kamu çalışan 'tasarruf' politikalarını protesto etmek için greve çıktı. Grevin yanı sıra ülkenin birçok kentinde kitlesel protesto gösterileri de yapıldı.

Fransa’da kamu işçileri , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘tasarruf’ politikalarına karşı ülke genelinde greve çıktı. Grev sebebiyle başkent Paris’teki uçuşların yüzde 30’u iptal edildi. Bazı okullar kapatıldı, tren seferleri iptal edildi.

Ülkenin en büyük kamu emekçileri sendikalarından UGFF-CGT’den Jean-Marc Canon, 5 yılda 120 bin kamu emekçisini işten atmayı hedefleyen bu plan sebebiyle çalışanlar arasında endişenin hızla arttığını söyledi.

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