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Dünya

Fransa'da bini aşkın gösterici sorgulandı

Günlük azami 10 saat olabilen çalışma süresini 2 saate çıkaracak olan yasa Fransa'da yüz binlerce kişi tarafından protesto edilmişti

13 Mayıs 2016 23:51

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ülkede büyük tartışma yaratan çalışma yasa tasarısına ilişkin protestolarda polis tarafından sorgulananların sayısının bini aştığını bildirdi.

Devlete karşı kin ve nefret hisleriyle hareket edenlerin en ağır cezalar alacağını söyleyen Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ülkede büyük tartışma yaratançalışma yasa tasarısına ilişkin protestolarda polis tarafından sorgulananların sayısının bini aştığını bildirdi.

Tartışmalı yasa tasarısı, bütün tepkilere rağmen dün mecliste kabul edilmişti. Tasarının, yasalaşması için senatoda da oylanması gerekiyor.

 

Yasa tasarısı neler getiriyor?

 

Tasarıya göre, günlük azami 10 saat olabilen çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürülecek, fazla mesailerde daha az ödeme yapılacak.

 

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