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Spor

Fransa'da beraberlik yok

Fransa Ligue 1'de Cumartesi akşamı oynanan dördüncü hafta maçlarında üç maçı ev sahibi takımlar, üç maçı da konuk takımlar kazanınca beraberliğin

31 Ağustos 2008 03:00

Fransa Ligue 1'de Cumartesi akşamı oynanan dördüncü hafta maçlarında üç maçı ev sahibi takımlar, üç maçı da konuk takımlar kazanınca beraberliğin olmadığı bir hafta başlangıcı oldu.

Fransa'da dördüncü hafta Cumartesi akşam oynanan 6 maçla başladı. Bu altı maçta en dikkat çekici sonuçlara imza atan takımlarsa geçen yılki kötü tecrübeden ders almışa benzeyen Paris Saint Germain'in ve Le Mans'ın deplasmanda aldıkları galibiyetler oldu.

Geçtiğimiz sezon küme düşmekten son anda kurtulan Paris Saint Germain, bu hafta deplasmanda geçen yılın en iyi çıkış yapan takımlarından birisi olan Caen'e konuk oldu. Evinde kolay teslim olmamasıyla ün salmış olan rakibini beşinci dakikada Hoarau'nun attığı golle yıkan başkent temsilcisi puanını yediye çıkararak maç fazlasıyla altıncı sıraya yükseldi.

Ligue 1'de Cumartesi akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nancy - Le Havre: 2 - 1
Grenoble - Monaco: 1 - 0
Lorient - Auxerre: 0 - 2
Caen - Paris Saint Germain: 0 - 1
Nantes - Le Havre: 1 - 4
Nice - Valenciennes: 2 - 0

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