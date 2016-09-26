Fransa'da başörtülü kadın 5 kurşunla öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusunda Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Pantin'de başörtülü bir kadının silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kadının başına 5 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Le Parisien gazetesinin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, önceki gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi, Candale sokağından otomobiliyle geçen başörtülü Müslüman bir kadını öldürdü. Haberde motosiklet kullanan saldırganın 30 yaşlarındaki kadını başından 5 kurşunla vurarak öldürdüğü belirtildi. Olayın İslamofobik bir saldırı olmasından şüpheleniliyor. Saldırıya ilişkin Bobigny Savcılığı'nın adli soruşturma başlattığı açıklandı.



NTV’de yer alan habere göre, Fransa, İslamofobi ile Mücadele Derneği'nden (CCIF) yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmada, suçun işlendiği yer ve başörtülü bir kadının hedef alınması gibi birçok faktör dikkate alınarak olayın İslamofobik karakterinin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.



Açıklamada saldırıya ilişkin görgü tanıklarına da bilgi paylaşımında bulunmaları konusunda çağrı yapıldı.