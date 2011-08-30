Fransa'da Başkanlık şansı aldattığı sevgilinin elinde

T24



Genç sevgili buldu



Sarkozy ile yarışacak

Fransa’da 16 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamayan Sosyalist Partililerin 2012’de düzenlenecek olan seçimler öncesinde parti adaylığı için yarışlar devam ederken, kulislerde yarışı önde götüren François Hollande’ın partisinin adayı olabilmek için, dört yıl önce genç sevgilisi uğruna terk ettiği eski partneri Segolene Royal’in desteğine ihtiyaç duyacağı konuşuluyor.Partinin La Rochelle şehrinde haftasonu yapılan kongresinde 6 cumhurbaşkanlığı aday adayı ülkenin dört bir yanındaki partilileri kendi saflarına çekmek için mücadele verdi. Daha önce hiç bakanlık görevinde bulunmadığı ve yurtdışında çok tanınan bir sima olmadığı için adaylığını ilk açıkladığında çok dikkat çekmeyen Hollande, yarışı Sosyalist Parti lideri Martine Aubry ve partinin 2007 seçimlerindeki adayı eski partneri Royal’in çok önünde götürüyor. Sosyalist Parti kulislerinde yarışı üçüncü sırada götüren Royal’in yarıştan çekilebileceği konuşuluyor. Fakat yarıştan çekilse dahi partinin cumhurbaşkanı adayını Royal belirleyecek. Yarışı başabaş götüren Hollande ve Aubry’den, kim Royal’in destekçilerini kendi tarafına çekerse, adaylığı o kazanacak.Sosyalist Michel Sapin, Royal’i desteklediğini, yarıştan çekilmesi durumunda kime oy vereceklerini henüz kararlaştırmadıklarını söyledi. Fakat Hollande’a yakın olan Royal destekçilerinin, ikili arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Aubry’i de destekleyebileceği konuşuluyor. 1987 yılından beri birlikte olan Hollande ve Royal, 29 yıllık ilişkilerinin ardından, 2007 yılında Royal’in cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmesinden sadece 1 ay sonra ayrıldıklarını açıkladılar. Dört çocuğu bulunan çiftin ayrılma nedenleri ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı, Hollande, partnerini genç Fransız bir gazeteci ile aldatmıştı. Olaydan sonra çift, bulundukları her ortamda bir araya gelmemeye özen gösterirken, Le Figaro gazetesi Mayıs ayı sonunda bir parti toplantısında çiftin el sıkışarak selamlaşmasını ilişkilerinin normalleştiği şeklinde yorumlamıştı.Gazete, boşanmalarından 4 yıl sonra ilk defa kamuoyu önünde böyle sıcak bir poz veren ikilinin 2012 seçimleri için işbirliğine gidebileceklerinin sinyalini o zamandan vermişti. Sosyalist Parti’nin 38 gün sonunda belirleyeceği aday Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile yarışacak. Sosyalist aday adaylarının tümü anketlerde şimdilik Sarkozy’nin önünde bulunuyor.