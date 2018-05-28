Fransa'da balkondan düşmek üzere olan bebeği kurtaran Malili göçmen 'vatandaş' ilan edildi

Paris'in kuzeyindeki dört katlı bir binada balkon korkuluğuna asılı kalan bir çocuğu kurtarmak için binaya tırmanan Malili göçmen Mamoudou Gassama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 'vatandaş' ilan edildi. Macron, Gassama'yı Elysee'de ağırlamaya hazırlanıyor.

Paris'in kuzeyinde yaşanan olay, bir görgü tanığının çektiği video ile sosyal medyada viral oldu. İzleyenler Gassama'yı tezahürat yaparak alkışlarken, birçok sosyal medya kullanıcısı 22 yaşındaki Gassama için "gerçek örümcek adam" benzetmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da, Gassama'yı pazartesi sabahı Elysee Sarayı'na davet ettiği bildirildi. Gassama'nın cesaretini öven Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kendisinin Fransa'da kalma çabasını destekleyeceklerini söyledi.

Hidalgo, Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mamoudou Gassama'yı bir çocuğun hayatını kurtaran bu cesur hareketi için tebrik ederim" dedi. Kendisiyle telefonda görüştüğünü de sözlerine ekleyen Hidalgo, Gassama'nın Mali'den Fransa'ya birkaç ay önce geldiğini ve Fransa'da kalmak istediğini söylediğini belirtti.

"Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum"

Gazetecilere konuşan Gassama ise cumartesi günü yaşanan olay esnasında yoldan geçtiğini söyledi. Bir binanın önünde birikmiş bir kalabalık gördüğünü anlatan Gassama, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, "Çocuk olduğu için yardıma koştum. Tırmanıverdim. Çocuğu kurtarabildiğim için mutluyum" dedi.

Paris itfaiyesi olay yerine geldiğinde çocuk Gassama tarafından güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmişti. İtfaiye sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak bu şekilde binaya tırmanabilecek güçte birisinin orda olması büyük şans" ifadelerini kullanmıştı.

Balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğun anne ve babasının olay esnasında evde olmadığı da belirtildi. Polis, çocuğun babasının ifadesini aldı. Annenin ise Cumartesi günü Paris dışında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.