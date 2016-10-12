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Spor

Fransa'da ayın futbolcusu Cavani oldu

PSG'nin Uruguaylı golcüsü Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 8 gol kaydetti

12 Ekim 2016 15:48

Ligue 1’de ayın oyuncusunu belirleyen Fransa Profesyonel Futbolcular Birliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, PSG’li Edinson Cavani’nin üstün performansıyla eylül ayında zirveye çıktığı belirtildi.

Uruguaylı milli futbolcu, eylül ayında çıktığı 4 maçta 5 gole imza atarken, ligde ise 7 karşılaşmada 8 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışını ilk sırada götürüyor.

Gol sayısıyla Avrupa’nın önemli liglerindeki rakiplerini de geride bırakarak zirveye çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Ligue 1’de süre aldığı her 63 dakikada bir kez fileleri havalandırdı ve performansıyla PSG’nin eski yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic’i aratmadı.

Bu sezon tüm organizasyonlarda 11 gole ulaşan Cavani, bu alanda liderliği ise Manchester Cityli Sergio Agüero ile paylaşıyor.

 

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