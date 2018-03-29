Fransa'da askerlere araçla saldırı girişimi

Fransa'nın Grenoble kenti yakınlarında askeri üssün önünde koşu yapan askerlerin üzerine araç süren bir kişi gözaltına alındı.
Euronews'te yer alan habere göre, Grenoble'ın Varces-Allieres-et-Risset kasabasında gerçekleşen olayda, şahsın önce araçla 10 kişiden oluşan askeri grubun yanından geçerken Arapça bağırdığı ardından da geri dönüp aracını grubun üzerine sürmeye çalıştığı belirtildi.
Grenoble polisi şüpheliyi gözaltına alırken, olayda kullanılan aracın da çalıntı olduğu bildirildi.
Polis ayrıca olayda yaralanan kimsenin olmadığını ifade etti.
Fransız yetkililer, devam eden soruşturmada olayın kasti olduğunun anlaşılması halinde, bu durumun ilk olmayacağını dile getirdi.