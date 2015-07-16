'Fransa'da askeri üsse terör saldırısı önlendi'



Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve tarafından verilen bilgiye göre, yaşları 16 – 23 arasında değişen şüphelilerden biri daha önce donanmada asker olarak görev aldı.

Zanlıların bir askerin başını kesmeyi ve eylemlerini bir video kamerayla görüntülemeyi planladıkları belirtildi.

İçişleri Bakanı Cazeneuve, Fransa'nın güneyinde bir petrol tesisinde meydana gelen olay hakkında da bilgi verdi. Bakan, tesiste kasıtlı olarak yangın çıkarıldığını ve iki patlamaya neden olunduğunu açıkladı.

Charlie Hebdo saldırısı dönüm noktası oldu

Fransa'da Charlie Hebdo isimli mizah dergisine ocak ayında iki İslamcı tarafından düzenlenen baskında 12 kişi katledilmişti.

Fransa Ulusal Meclisi gizli servislerin işleyişinde kapsamlı reformlar öngören tartışmalı yasayı mayıs ayında kabul etmişti.

Geçen ay ise Lyon yakınlarında bir fabrikaya saldırı düzenlenmiş, bir kişi kafası kesilerek öldürülmüştü.