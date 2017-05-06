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BBC Türkçe

Fransa'da 'aşırı zayıf' mankenlere çalışma yasağı

Mankenler artık, bu işi yapabileceklerine dair doktor raporu almak zorunda

06 Mayıs 2017 17:18

Fransa'da 'aşırı zayıf' mankenlerin çalıştırılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca mankenlere, sağlık durumlarının işlerini yapmaya uygun olduğuna dair doktor raporu alma zorunluluğu getirildi.

Fransız Sağlık Bakanlığı, yasanın beslenme bozuklukları ve 'ulaşılamayacak güzellik ideallariyle' mücadele amacını taşıdığını söylüyor.

Doktorlar, boy, kilo ve vücut şekillerine bakarak, mankenlerin aşırı zayıf olup olmadığına karar verecek.

Sağlıksız derecede zayıf manken çalıştıran işverenlere altı aya kadar hapis ve 75 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Yeni yasaya göre 1 Ekim'den itibaren mankenleri olduğundan daha zayıf gösteren fotoğraflara 'rötuşlu' ibaresi konacak.

2105'te Fransa Meclisi'nin kabul ettiği yasa tasarısının ilk halinde, mankenlere asgari Beden Kitle İndeksi (BKİ) şartı getirilmesi, mankenlik ajanslarının tepkisine neden olmuştu.

BKİ, yetişkinlerin kilolarının boylarına göre normal olup olmadığını gösteren bir parametre.

Daha önce de İtalya, İspanya ve İsrail de benzer yasalar çıkarmıştı.

Fransa'da anoreksiyanın, yüzde 90'ı kadın 30-40 bin kişiyi etkilediği belirtiliyor.

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