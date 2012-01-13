-Fransa'da aşırı sağın ayak sesleri PARİS (A.A) - 13.01.2012 - Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, seçmenlerin üçte birisinin aşırı sağın politikalarına sempatiyle baktığını ortaya koydu. Sofres kamuoyu araştırma merkezi tarafından Le Monde gazetesi için yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 31'i aşırı sağın politikalarıyla aynı fikirde. Aşırı sağın politikalarına sempatiyle bakanların oranının, 2011 yılı Ocak ayında yüzde 22, 1999 Mayıs ayında ise yüzde 11 olması, Fransa'da seçmen kitlesinin son yıllardaki görüşlerindeki radikal değişikliği de ortaya koyuyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in üç ay sonda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 20 oranında oy alması bekleniyor. Fransız siyasi gözlemciler, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin özellikle aşırı sağın oylarını alabilmek için kaçak göçle mücadele politikalarını sertleştirme yolunu tercih ettiği görüşünde.